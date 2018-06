München (dpa) - Die krisengebeutelte BayernLB nimmt einen Jahresgewinn fest in den Blick: 2010 will die Bank, die erst kürzlich ihre Fusionspläne mit der WestLB gekippt hat, nun ein «deutlich positives Ergebnis» schaffen und ist damit zuversichtlicher als bisher.

Das Schlussquartal könnte allerdings wegen der üblicherweise höheren Risikovorsorge zum Jahresende rot ausfallen, wie Vorstand Stefan Ermisch am Mittwoch in einer Telefonkonferenz sagte.

Die Bank sei aber weiter auf dem richtigen Weg und habe ihre Neuausrichtung weitgehend umgesetzt, erklärte BayernLB-Chef Gerd Häusler. Die Diskussion um eine Neuordnung der Branche dürfte unterdessen weitergehen, erwartet die Bank.

In den vergangenen beiden Jahren hatten die milliardenschweren Fehlspekulationen auf dem US-Immobilienmarkt und das Debakel um die österreichische Hypo Group Alpe Adria der BayernLB noch Verluste von zusammen nahezu acht Milliarden Euro eingebrockt. In der Finanzkrise musste der Freistaat Bayern die Bank mit rund 10 Milliarden Euro stützen und so am Leben halten. Nach einer massiven Schrumpfkur und dem Abbau tausender Arbeitsplätze will Häusler die BayernLB auf das Mittelstands- und Privatkundengeschäft konzentrieren.

Im dritten Quartal verdiente die BayernLB vor Steuern 115 Millionen Euro - nach 56 Millionen Euro in den vorangegangenen drei Monaten. Damit blieb die Landesbank aber weit unter dem Auftaktquartal 2010, als ein Vorsteuerergebnis von 498 Millionen Euro erzielt wurde. Damals hatte die BayernLB von der guten Stimmung an den Kapitalmärkten und konkret von Buchgewinnen bei Wertpapieren profitiert. Im zweiten Quartal war wegen der Schwierigkeiten bei der ungarischen Tochter MKB noch eine hohe Risikovorsorge von 355 Millionen Euro fällig geworden. Diese Tochter erwirtschaftete nun ein Plus von 14 Millionen Euro, wie die Bank erklärte.

Für die ersten neun Monate steht damit ein Vorsteuerergebnis von 669 Millionen Euro zu Buche. Damit liege die Bank über Plan und zeige auch, dass sie «ein sehr überlebensfähiges und tragfähiges Geschäftsmodell» habe, sagte Ermisch. Der Vorjahreswert von 642 Millionen Euro ist um die Ende 2009 notgedrungen an Österreich abgetretene HGAA bereinigt. Das Ergebnis im Gesamtjahr werde voraussichtlich leicht unter dem der ersten neun Monate liegen, erwartet Ermisch.

Zu den weiteren Plänen der BayernLB in der vielfach angemahnten Branchenkonsolidierung hielt sich der Vorstand bedeckt. Ein Ende der Debatte sei aber nicht zu erwarten. «Der ganze Sektor ist in Bewegung.» Das heiße jedoch nicht, «dass wir morgen was Neues machen». Mögliche Lösungen werde die BayernLB unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen. Ihre Absage an die WestLB hatte die BayernLB damit begründet, dass sich der Zusammenschluss für sie nicht rechnet.