Berlin/Brüssel (dpa) - Gnadenfrist für tausende Kumpel: Der traditionsreiche Steinkohle-Bergbau in Deutschland soll 2018 endgültig beendet werden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die EU ihren Widerstand aufgibt.

Brüssel wollte, dass die Milliarden-Subventionen schon im Jahr 2014 gestoppt werden. EU-Energiekommissar Günther Oettinger deutete jetzt ein Einlenken an. Um die deutschen Chancen zu verbessern, beschloss die Regierung am Mittwoch die Streichung der Klausel, nach der der Bundestag im Jahr 2012 den gesamten Ausstieg noch einmal hätte überprüfen können.

«Es gibt jetzt gute Chancen auf europäischer Ebene, tatsächlich das von Deutschland angestrebte Ausstiegsdatum 2018 auch zu sichern», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Es bleibe dabei, dass die Abwicklung der Kohle sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen solle.

Neben dem Bundestag muss aber auch der Bundesrat zustimmen, wo Schwarz-Gelb keine Mehrheit hat. Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will keine Kompromisse machen. «Dass die Bundesregierung die Revisionsklausel streichen will, entspricht nicht dem Gesetz, dem Bundeskanzlerin Merkel selbst zugestimmt hat», sagte Landesenergieminister Harry Voigtsberger (SPD).

Die SPD will die Zechen über das Jahr 2018 hinaus offenhalten, damit in Zeiten knapper Rohstoffe der Zugang zur heimischen Steinkohle erhalten bleibt. Die Bundesregierung hält die Steinkohle beim Umbau der Energieversorgung für mehr Ökostrom aber für verzichtbar. Sie sei auf dem Weltmarkt nicht wettbewerbsfähig.

Nach Informationen aus Regierungskreisen sollen bereits 23 der 26 EU-Staaten auf die deutsche Linie eingeschwenkt sein. Nur noch Schweden, Dänemark und die Niederlande stünden hinter den Kommissionsplänen, hieß es in Berlin.

Deutschland braucht die Stimmen aller 26 Staaten, um den aktuellen Kommissionsvorschlag für das Kohle-Aus im Jahr 2014 zu stoppen. Schwächt Brüssel diesen Plan aber selbst ab, reicht den Deutschen eine qualifizierte Mehrheit. Am 10. Dezember befasst sich der zuständige EU-Ministerrat damit.