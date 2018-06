Berlin (dpa) - Party-Auszeit für Sebastian Vettel: Am Ort seines Triumphes war für den neuen Formel-1-Weltmeister erst einmal Ruhe und Durchatmen angesagt. Abu Dhabi - Salzburg - Milton Keynes - Abu Dhabi, und das in gut 48 Stunden.

Nun schaltete Vettel den Feiergang runter, bevor er nur fünf Tage nach seinem Titelgewinn auf dem Yas Marina Circuit wieder Gas geben wird. «Auf der gleichen Strecke fahren, mit den Mechanikern, den ganzen Jungs im Team gemeinsam das Ganze noch mal wahrnehmen», sagte der Heppenheimer zu den ersten Runden als Formel-1-Weltmeister auf der Strecke im Wüsten- Emirat.

Während Vettel vorerst auf die Bremse tritt, zeigt sein Triumph als jüngster Titelträger in Deutschland weiter Wirkung. Anderthalb Wochen vor dem Race of Champions mit dem neuen Champion, der unter anderem mit Rekordweltmeister Michael Schumacher in bewährter Manier beim Nations Cup antreten wird, vermelden die Veranstalter eine Flut an Anfragen von Medienvertretern. Bis Mittwochmorgen lagen knapp 500 Anfragen vor. Allerdings werden nicht mehr als 250 Medienvertreter, darunter Fotografen und Kameraleute, am 27. und 28. November in der Düsseldorfer Esprit-Arena zugelassen sein.

Alle, die dort sein werden, bekommen dann auch live Vettels WM-Auto, den RB6 von Red Bull, zu sehen - und zu hören. «Wir freuen uns, dass wir die Chance haben, seinen Fans in der Heimat das Auto zu zeigen, mit dem er Weltmeister geworden ist», meinte RoC-Chef Fredrik Johnsson.

Für Vettel geht nach der Verschnaufpause die Vorbereitung auf die kommende Saison 19. November schon wieder los, wenn er erstmals den Red Bull mit den neuen Pirelli-Reifen pilotieren wird. Vom kommenden Jahr an sind die Italiener der exklusive Reifenlieferant für die Formel 1.