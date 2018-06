Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa erwartet wegen der Warnung vor einem Terroranschlag in Deutschland keine Verzögerungen im Luftverkehr.

Dies sagte ein Sprecher am Mittwoch in Frankfurt. Für die Kontrollen am Boden seien allerdings die Behörden zuständig. An Bord der Flugzeuge gebe es bereits seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA höchste Sicherheitsvorkehrungen. «Wir tun unser Äußerstes», sagte Sprecher Thomas Jachnow.