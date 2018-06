New York (dpa) - Bristol Palin (20), die Tochter der amerikanischen Rechtspopulistin Sarah Palin, ist zur Überraschung von US-Medien ins Finale des TV-Wettbewerbs «Dance with the Stars» gekommen.

Bristol hatte seit Beginn der Fernsehserie im Herbst nur vergleichsweise niedrige Noten von den Juroren der Sendung bekommen. Bei der Wahl der Finalisten am Dienstagabend aber zählte auch das per E-Mail eingesendete Votum von TV-Zuschauern mit, berichtete die «Washington Post».

Das «Wall Street Journal» fügte in einem Blog hinzu, dass Kritiker politische Motive für die Wahl der Palin-Tochter vermuten. «Steckt die Tea Party hinter dem überraschenden Tanzerfolg von Bristol Palin», fragte das Internetportal «E!Online» in seiner Schlagzeile.

Nach Angaben der «Washington Post» überprüft der Sender ABC nicht die Absender der eingeschickten Stimmen. Dadurch könnten Absender E-Mail-Adressen erfinden und eine beliebige Anzahl von Stimmen während der Sendung absetzen, schrieb das Blatt. Sarah Palin ist die Galionsfigur und Hoffnungsträgerin der Tea-Party-Bewegung, die schon bei den Kongresswahlen Anfang November mit ihrem Stimmengewinn für Überraschung gesorgt hatte.

Bristol Palin engagiert sich seit der Geburt ihres außerehelichen Sohnes Tripp vor knapp zwei Jahren als Sprecherin für sexuelle Abstinenz im Teen-Alter. Sie trat im Sommer in einer Folge der ABC-Dramaserie «The Secret Life of the American Teenager» auf. Ihre Mutter, die vor zwei Jahren mit ihrer Kandidatur für das Amt der US-Vizepräsidentin gescheitert war, war am Wochenende mit ihrer eigenen Reality-Show auf Sendung gegangen: «Sarah Palins Alaska».