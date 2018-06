Port-au-Prince (dpa) - In Haiti breitet sich die Cholera beängstigend schnell aus. Nun wurde auch in der Dominikanischen Republik der erste Kranke registriert. Es handelt um einen haitianischen Gastarbeiter. Er erkrankte bei einem Heimatbesuch und wurde im Osten der Dominikanischen Republik in einem Krankenhaus isoliert. Das teilte das Gesundheitsministerium in Santo Domingo mit. Seit dem Ausbruch der Cholera vor etwa einem Monat sind in Haiti bereits über 1000 Menschen gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.