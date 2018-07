Regensburg (dpa) - Paukenschlag im Fall Richard Williamson: Der Berufungsprozess gegen den umstrittenen Piusbruder-Bischof droht zu platzen. Sein Anwalt hat kurz vor der Verhandlung überraschend das Mandat niedergelegt. Dem Regensburger Landgericht liegt deswegen ein Antrag auf Verschiebung des Prozesses vor. Er sollte am 29. November beginnen. Über den Antrag wird nach Justizangaben voraussichtlich kommende Woche entschieden. Williamson hatte in einem Interview den Massenmord an den Juden in den Nazi-Gaskammern bestritten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.