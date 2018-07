Brüssel (dpa) - Irland kann mit Hilfe der EU seine kriselnden Banken retten. Das Land wird Notfallkredite von der EU und dem Internationalen Währungsfonds IWF erhalten, sobald es darum bittet. Über Details werden die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen heute in Brüssel beraten. Die EU und der IWF werden eine Expertengruppe nach Dublin schicken, um ein Finanzpaket für Irland auszuarbeiten, kündigte EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel an. Irland benötigt allein für seine maroden Banken bis zu 50 Milliarden Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.