Köln (dpa) - Roadtrip in den Rhein: Für zwei Männer ist eine Autofahrt im Fluss zu Ende gegangen. Die zwei waren gestern Abend mit dem Wagen auf einer Straße am Rheinufer in Köln unterwegs und übersahen bei Nebel alle Warnschilder. Deshalb erkannten die Männer auch nicht, dass die vermeintliche Straße eigentlich die Anlegestelle einer Autofähre war und schnurstracks in den Rhein mündete. Das Bremsmanöver kam zu spät, das Auto stand plötzlich im Rhein. Der Fahrer und sein Beifahrer holten sich beim Aussteigen nasse Füße, kamen leicht unterkühlt ins Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.