Kopenhagen (dpa) - Eine Skandinavien-Fähre ist am Morgen auf dem Weg von Oslo nach Kopenhagen in Brand geraten. Das Feuer konnte nach zweieinhalb Stunden gelöscht werden. An Bord des Schiffes waren 490 Passagiere und 191 Besatzungsmitglieder. Niemand wurde verletzt. Die Fähre «Pearl of Scandinavia» soll nun mit eigener Maschinenkraft in den Kopenhagener Hafen fahren. Im norwegischen Rundfunk kritisierte ein Reisender, dass Brandmelder in den Kabinen nicht funktioniert hätten. Es ist der zweite Brand einer DFDS-Ostseefähre innerhalb weniger Wochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.