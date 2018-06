Brüssel (dpa) - Die EU hält Hilfsgelder für den Schuldensünder Griechenland zurück. Die nächste Tranche der Kredite werde nicht wie geplant im Dezember an Athen ausgezahlt, sondern erst im Januar 2011. Das hätten die Euro-Finanzminister beschlossen, sagte der österreichische Finanzminister Josef Pröll. Als Grund nannte er, dass Griechenland die Vorgaben nicht erfüllt hat, die im Gegenzug für die EU-Hilfe gemacht wurden. Das betreffe vor allem die Einnahmenseite, also die Steuern. Erst vor zwei Tagen war bekanntgeworden, dass Europas größter Schuldensünder noch tiefer in der Klemme steckt.

