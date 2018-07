Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft liegt in der FIFA-Weltrangliste weiter auf Platz vier. Angeführt wird das November-Ranking weiter von Weltmeister Spanien vor dem WM-Zweiten Niederlande und Rekord- Champion Brasilien. In den Top Ten gibt es im Vergleich zum Oktober eine Veränderung: Afrikameister Ägypten verdrängte Russland von Platz 10. Auch WM-Gastgeber Südafrika gelang ein kleiner Sprung nach vorn: Erstmals seit Februar 2006 gehört die Auswahl der «Bafana Bafana» wieder den besten 50 Fußball-Nationen an.

