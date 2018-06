Inhalt Seite 1 — Bruce Springsteen öffnet seine Schatzkiste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) ­ Wie konnte es passieren, dass dieses Versprechen erst jetzt eingelöst wird? Man wird fast ein wenig ärgerlich, wenn man «The Promise» hört, die 21 Songs eines Doppelalbums, das Bruce Springsteen dieses Jahr vielen Fans unter den Weihnachtsbaum legt.

Schwer zu sagen, warum der von Anhängern respektvoll «The Boss» genannte Rock-Superstar diese durchweg eindrucksvollen, teilweise sogar monumentalen Lieder vom Ende der 70er Jahre seinem Publikum bisher weitgehend vorenthalten hat.

Die nach dem Durchbruchs-Album «Born To Run» (1975) in fiebriger Arbeitswut geschriebenen Songs passten nicht zum gesellschaftskritischen Nachfolgewerk, heißt es nun von Springsteen-Kennern zur Begründung. Tatsächlich wären die meisten dieser wuchtigen Cinemascope-Balladen und aufgekratzten, bombastischen Rocker dem düsteren, hermetischen Flow des Meisterstücks «Darkness On The Edge Of Town» (1978) wohl in die Quere gekommen.

Und doch, so denkt man, hätte «The Promise» als «Darkness»-Nachfolger dem Mann aus New Jersey eine Serie von Hits bescheren können, wie er sie in seiner langen Karriere gar nicht mal so oft hatte. Aber Springsteen, der in seiner Veröffentlichungspolitik oft störrisch gegenüber Plattenlabels auftrat, wollte es anders und verschloss seine Schatzkiste. Nur eine Handvoll der Lieder war seitdem zu hören, etwa «Because The Night» als Hit von Patti Smith, «Fire» in einer Coverversion der Pointer Sisters oder «Rendezvous» auf der Raritätensammlung «Tracks» (1998).

«The Promise» - auch als Teil einer luxuriösen Box mit drei CDs und drei DVDs erschienen - klingt mit seinen Elementen aus Rock, Pop, Doo-Wop und Soul der 50er bis 70er Jahre wie eine gut sortierte Jukebox voller Klassiker. Elvis Presley, Roy Orbison, Phil Spector, die Motown-Soulsänger oder auch die Beatles sind als Springsteens Vorbilder herauszuhören, ohne dass die Songs klischeehaft wirken. Die E Street Band liefert den bewährt großformatigen Hintergrund mit viel Klavier, Saxofon-Geröhre und Glockenspiel-Klingeling. Shalala-Chöre («Someday», «Breakaway») und Bläser («One Way Street», «The Brokenhearted») pumpen den Sound ins Überdimensionale auf.

Über allem thront diese zwischen Sehnsucht, Pathos und Aufmüpfigkeit schwankende Rock'n'Roll-Stimme. Vielleicht hat der «Boss» nie besser gesungen als auf dem bewegenden Titelsong, der mit seinen «Thunder Road»-Verweisen nicht nur alten Fans Gänsehaut garantieren dürfte: «Johnny works in a factory and Billy works downtown / Terry works in a rock and roll band / Lookin' for that million-dollar sound / I got a little job down in Darlington / But some nights I don't go...». Eine klassische Springsteen-Story nimmt ihren Lauf, natürlich geht sie nicht gut aus.

Der Sänger, Gitarrist und Bandleader hatte vor 32 Jahren private und berufliche Krisen zu verarbeiten, als er sich an die nun endlich veröffentlichten Songs machte. Ein Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager bremste ihn bei der Arbeit am Nachfolger von «Born To Run», dem Album, das ihn als «Zukunft der Rockmusik» auf diverse große Magazin-Titel gehievt hatte. Mindestens 40 vollständige Lieder sollen bei den im DVD-Teil dokumentierten Aufnahmesessions entstanden sein, viele Skizzen und Demos landeten im Müll.