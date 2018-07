Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag ist es meist stark bewölkt oder trüb. Vor allem im Osten und Nordosten regnet es noch etwas. Die Temperatur erreicht Maxima zwischen 4 und 8 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Dabei weht mäßiger, im Nordosten auch frischer Nordostwind mit Sturmböen im Küstenbereich. In der kommenden Nacht ist der Himmel nach Süden hin teilweise klar, in den Niederungen entsteht Nebel. In der Mitte und im Norden bleibt es meist bedeckt und gelegentlich fällt etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 1 Grad, vor allem in Süddeutschland gibt es örtlich leichten Frost.