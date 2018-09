Leverkusen (dpa) - Bei Bayer wird der Rotstift angesetzt: Bis 2012 sollen weltweit rund 4500 Stellen beim Pharma- und Chemieriesen wegfallen, davon allein 1700 in Deutschland. Im Gegenzug sollen 2500 Arbeitsplätze in Schwellenländern aufgebaut werden. Grund dafür sei ein Innovations- und Investitionsprogramm, so der Konzern. Die notwendigen Mittel dafür müssten unter anderem durch eine gezielte Umschichtung und Sparmaßnahmen aufgebracht werden. Bayer macht auch Gesundheitsreform für einen steigenden Umsatzdruck verantwortlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.