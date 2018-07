Sydney (dpa) - Rolls-Royce muss nach der schweren Triebwerkpanne auf einem Qantas-A380 wahrscheinlich 40 Triebwerke austauschen. Das sagte der Chef der australischen Airline, Alan Joyce. Die Fluggesellschaft hat sechs A380 in der Flotte. Die anderen Fluggesellschaften, die ebenfalls mit baugleichen Triebwerken fliegen, sind Lufthansa mit drei und Singapore Airlines mit elf Maschinen. Bei dem Qantas Airbus war kurz nach dem Start in Singapur ausgelaufenes Öl im Triebwerk in Brand geraten. Das Triebwerk zerbrach in der Luft und Teile fielen zu Boden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.