Washington (dpa) - Die «Medal of Freedom» ist die höchsten zivile Auszeichnung der USA. Nun will sie US-Präsident Barack Obama Bundeskanzlerin Angela Merkel verleihen. Die «Freiheitsmedaille» geht an Menschen, die einen herausragenden Beitrag zum Beispiel für die Sicherheit, das nationale Interesse der USA oder den Weltfrieden geleistet haben. Neben Merkel werden weitere 14 Persönlichkeiten ausgezeichnet. Unter ihnen sind auch der frühere US-Präsident George Bush Senior und Börsenlegende Warren Buffett.

