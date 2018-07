Frankfurt/Main (dpa) - Die Heavy Metal-Legende Iron Maiden kommt 2011 für sechs Shows nach Deutschland. Nach dem Auftakt am 28. Mai in Frankfurt spielt die 1975 gegründete britische Band unter anderem in Berlin und München, teilte die Frankfurter Konzertagentur Wizard Promotions mit.

Es werde die erste Hallentour der Band seit 2003 sein. Im Mittelpunkt stehe neben den Favoriten der Fans das aktuelle Album, das außer in Deutschland weltweit in 28 Ländern Platz 1 der Charts erreicht habe. Musiker und Crew reisen auf dem ersten Teil ihrer mehrmonatigen Welttournee an Bord einer speziellen Boeing 757. Der Kapitän sei Sänger Bruce Dickinson persönlich.

Konzerttermine: Frankfurt (28. Mai), Oberhausen (29. Mai), München (31. Mai), Hamburg (2. Juni), Berlin (3. Juni), Stuttgart (7. Juni).