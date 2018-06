Wellington (dpa) - Nach einer Explosion in einem Bergwerk in Neuseeland werden 27 Kumpel vermisst. Zwei leicht verletzte Männer konnten sich retten, teilte die Polizei mit. Sie sagten, dass noch drei weitere Männer auf dem Weg in die Sicherheit seien. Der Bürgermeister des Ortes sagte Reportern, es könne Tage dauern, bis es für die Retter sicher sei, in die Mine zu gehen. Zu den Männern unter Tage gebe es im Moment keine Verbindung. Das Unglück geschah nördlich von Greymouth auf der Südinsel Neuseelands.

