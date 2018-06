Freiburg (dpa) - Die Grünen im Umfragehoch wollen auf dem Teppich bleiben: Die Partei verdanke den Höhenflug ihrer Kontinuität, sagte Fraktionschefin Renate Künast im ZDF. Die Partei müsse sich aber auch weiterentwickeln. Auf ihrem Parteitag in Freiburg wollen die Grünen am Abend den Weg zu einer vollständigen Strom- und Wärme-Versorgung in Deutschland mit Öko-Energie debattieren. Die Union verschärfte inzwischen ihre Angriffe. Selbst einstige Schwarz-Grün-Anhänger in der Union müssten einsehen, dass die Grünen kein Koalitionspartner sein könnten, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder.

