Wachstum im deutschen Maschinenbau verlangsamt sich

Frankfurt/Main (dpa) - Die Aufholjagd im deutschen Maschinenbau verliert an Dynamik. Bei den Unternehmen der Schlüsselindustrie gingen im September 28 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vorjahresmonat, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im August hatte das Plus auf Jahressicht noch 45 Prozent betragen, in den ersten neun Monaten standen in den Büchern 34 Prozent mehr Aufträge als im Vergleichszeitraum des Krisenjahrs 2009. Der nachlassende Schwung kommt für die Branche aber nicht überraschend. VDMA-Präsident Thomas Lindner sagte: «Nachholeffekte, die wesentlichen Anteil an den extremen Zuwächsen des ersten Halbjahres gehabt haben dürften, verleihen kaum noch zusätzliche Impulse.»

BP macht trotz Ölkatastrophe wieder Gewinn

London (dpa) - Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko wird für den britischen Energiekonzern BP immer teurer. Im dritten Quartal hat der Ölmulti angesichts der enormen Schäden weitere 7,7 Milliarden Dollar abgeschrieben, so dass sich die Kosten inzwischen auf fast 40 Milliarden Dollar belaufen. Dennoch ist BP zurück in der Gewinnzone. Von Juli bis September verdiente der Konzern unter dem Strich 1,8 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Ohne die Kosten für die Ölkatastrophe wären es sogar 5,5 Milliarden und damit 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen. Im zweiten Quartal schlug noch ein Verlust von 17,2 Milliarden Dollar zu Buche. Für die ersten neun Monate steht somit unter dem Strich noch ein Verlust von 9,3 Milliarden Dollar in den Büchern. BP hinkt damit deutlich hinter der Konkurrenz her.

Linde auf Rekordkurs - Schwellenländer geben Auftrieb

München (dpa) - Der Industriegase-Spezialist und Anlagenbauer Linde hat nach einem Umsatz- und Gewinnschub im dritten Quartal das angepeilte Rekordergebnis fest im Blick. «Unsere Maßnahmen zur nachhaltigen Effizienzsteigerung wirken. Auch deshalb blicken wir zuversichtlich auf die kommenden Monate», erklärte Konzernchef Wolfgang Reitzle am Dienstag in München. Den Konzernumsatz von zuletzt 11,2 Milliarden Euro will Linde in diesem Jahr übertreffen. Auch das operative Ergebnis soll zulegen. Dabei will das Unternehmen den bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2008 von 2,555 Milliarden Euro übertreffen.

Handelsriese Metro mit Gewinnsprung - Prognose angehoben