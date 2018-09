Arlington (dpa) - Es war wohl der Schlag seines Lebens: Mit seinem Home Run im siebten Spielabschnitt und den damit verbundenen drei Punkten sicherte Edgar Renteria den San Francisco Giants die World Series in der Major League Baseball (MLB).

Mit 3:1 gewannen die Giants das fünfte Spiel gegen die Texas Rangers und entschieden damit die Finalserie 4:1 für sich. 56 Jahre hatte der Verein auf diesen Titel gewartet. Überschäumend war anschließend die Freude. Die Mannschaftskollegen schnappten sich bei der Siegesfeier den Kolumbianer Renteria, hielten ihn im Klammergriff und verpassten ihm eine Champagnerdusche. «World Series Champion 2010. Kannst du das glauben?», fragte Werfer Matt Cain immer wieder ungläubig. Als Renteria die Titel-Trophäe in die Höhe reckte, war sich auch Cain sicher: «Ja, wir sind Champion!»

Der 35-jährige Renteria wurde zudem zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gekürt. Schon 1997 hatte er die World Series für sein Team entschieden. Im Shirt der Florida Marlins machte er im siebten Spiel gegen die Cleveland Indians den entscheidenden Punkt.

Für die Stadt San Francisco war es sogar der erste MLB-Titel überhaupt. Denn die Giants gewannen die World Series zwar fünfmal (1905, 1921, 1922, 1933 und 1954), spielten damals aber noch in New York. Der Club zog erst 1958 von der amerikanischen Ost- an die Westküste um. Die San Francisco Giants standen 1962, 1989 und 2002 im Finale, verloren aber alle drei Serien.

Und auch in dieser Saison sah es lange nicht nach einem Titelgewinn aus. Die Giants hatten sich erst am letzten Spieltag der regulären Saison für die Playoffs qualifiziert. Nach dem Sieg gegen die Atlanta Braves setzten sie sich auch gegen Titelverteidiger Philadelphia Phillies durch.

Das Erfolgsrezept in der Finalserie war die hohe Wurfeffektivität der Giants. Den Texanern gelangen daher nur 29 Treffer in den fünf Spielen. «Sie schlugen uns eindrucksvoll - sie haben es sich verdient», urteilte Rangers-Trainer Ron Washington.