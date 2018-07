Inhalt Seite 1 — Hintergrund: Street View: Googles Straßen-Panorama Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Google hat in der Nacht zum Dienstag für seinen neuen Dienst Street View erste Straßenansichten aus großen Städten in Deutschland ins Netz gestellt. In weiten Teilen lässt sich bereits die Stadt Oberstaufen im Oberallgäu am heimischen Computer virtuell abschreiten.

Street View ergänzt den Kartendienst Google Maps. Dort konnten Nutzer bislang klassische Kartenansichten und Satellitenaufnahmen abrufen. Die Panorama-Aufnahmen für Street View sind dagegen noch detailreicher - Google spricht von der «letzten Zoom-Ebene».

Die Ansichten geben einen Blick auf die Straßen, wie sie auch im echten Leben zu sehen sind. Bis Ende des Jahres sollen Ansichten aus den 20 größten Städten Deutschlands freigeschaltet sein. Für die Fotos ließ Google Autos mit Spezialkameras die Straßen abfahren.

Die einzelnen Bilder fügte das Unternehmen anschließend zu einem Panorama zusammen. Die Geräte waren auf einem Stativ in 2,50 Meter Höhe installiert. Daher gab es in Deutschland auch Kritik, die Autos könnten «über die Hecke in den Garten schauen».

Gesichter von Passanten und Kennzeichen von Autos macht das US- Unternehmen mit einer Software automatisch unkenntlich. Auch die Fassaden ganzer Häuser werden verwischt abgebildet, sofern der Eigentümer oder ein Mieter Widerspruch gegen die Veröffentlichung eingelegt hat.

Trotz vieler Datenschutz-Zusagen haben die Nahaufnahmen vor allem in Deutschland zu Protesten geführt. Nach heftigen Debatten von Politikern und Datenschützern stellten bislang 244 000 Haushalte den Antrag, ihr Haus unkenntlich zu machen. Das sind knapp drei Prozent der betroffenen Haushalte.

Der Dienst ist inzwischen für 25 Länder verfügbar. In den USA deckt er nahezu das ganze Land ab. In Europa gibt es Straßenansichten unter anderem von Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien und Dänemark. Für die Ansicht muss der Nutzer den Kartendienst Google Maps (maps.google.de) aufrufen und einen Ort suchen.