Hamburg/Berlin (dpa) - Eine amerikanische Studie hat Sicherheitslücken in Android entdeckt, dem Google-Betriebssystem aber eine insgesamt hohe Qualität bescheinigt.

Allerdings könnten Hacker nach Einschätzung der «Financial Times Deutschland» die Sicherheitslücken ausnutzen, um E-Mails oder andere sensible Informationen auf dem Smartphone auszuspähen.

Die Analysefirma Coverity erklärte am Dienstag, der Android- Systemkern des untersuchten HTC-Smartphones weise 359 einzelne Defekte auf. Insgesamt sei dies aber nur die Hälfte des Werts, der bei ähnlicher Software von vergleichbarem Umfang zu erwarten sei. 88 Schwachstellen wurden als besonders riskant eingestuft, weil sie Sicherheitsprobleme, Datenverlust oder einen Systemabsturz verursachen könnten. Coverity habe die Ergebnisse bereits an Google und HTC übermittelt und den Entwicklern des Open-Source-Projekts eine Zusammenarbeit angeboten.

«Android ist grundsätzlich ein besonders sicheres Betriebssystem», sagte der Mitbetreiber des Online-Portals AndroidPit, Fabian Röhlinger, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. «Die einzelnen Software-Funktionen sind abgekapselt in autarke Bereiche.» Daher sei ein besonders hoher Aufwand erforderlich, um die bei jedem Betriebssystem vorhandenen Sicherheitslücken auszunutzen.

HTC ist einer der führenden Hersteller, die das Google-System für ihre Handys nutzen. Im Wettbewerb mit Symbian (Nokia), Blackberry (RIM) und iOS (Apple) hat Android seinen Marktanteil bei den Smartphone-Betriebssystemen in den vergangenen Monaten deutlich ausweiten können. Weltweit ist etwa jedes vierte Smartphone ein Android-Handy. Allein in den USA konnte sich Android im dritten Quartal nach einer Erhebung der Marktforschungsfirma Canalys mit einem Anteil von 43,6 Prozent an die Spitze setzen - vor dem iPhone- System iOS und dem Blackberry.