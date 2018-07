Inhalt Seite 1 — Deutsche Autobauer punkten in China Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Fast scheint es so, als habe es die Krise nie gegeben. Die deutschen Autobauer fahren wieder auf Rekordkurs und verdienen prächtig. Die Zahlen, die Daimler oder Volkswagen in den vergangenen Tagen zum Ende des dritten Quartals vorgelegt haben, glänzen dank der Geschäfte im Ausland - allen voran in China.

Doch es bleiben etliche Hausaufgaben zu erledigen, unter anderem bei der Entwicklung alternativer Antriebe. Fest steht: der Boom in China und Asien wird die Industrie grundlegend verändern.

Auch BMW dürfte an diesem Mittwoch vor allem dank der besseren Geschäfte im Ausland gute Nachrichten verkünden. Der bayerische Erzrivale Audi legte bereits am Dienstag Rekordzahlen vor. «Wir erwarten aufgrund der Auftragslage ein starkes viertes Quartal und für das Gesamtjahr ein Spitzenergebnis», sagt Audi-Chef Rupert Stadler.

Für die Premiumhersteller geht es auch daheim wieder nach oben: Bei den Neuzulassungen legten Mercedes-Benz, Porsche, BMW und Audi auf dem Heimatmarkt im Oktober wieder zu, wenngleich die Zahlen der ersten neun Monate weiter unter unter denen von 2009 liegen.

Die Volumenhersteller Opel, Ford und VW mussten nach dem Ende der staatlichen Abwrackprämie in Deutschland wieder Federn lassen. Insgesamt gab die Zahl der Neuzulassungen in Deutschland im Oktober verglichen mit dem Vorjahresmonat um 20 Prozent nach. Damit kehrt der Markt laut Kraftfahrzeug-Bundesamt (KBA) nach dem Abwrack-Boom wieder auf sein normales Niveau zurück. Zuvor hatte die staatliche Kaufförderung die Branche 2009 mächtig durcheinandergewirbelt.

Grundsätzlich seien die Märkte in Deutschland und in Westeuropa weitgehend gesättigt, erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Autos würden vor allem als Ersatz für ältere Fahrzeuge gekauft. «Da unsere Bevölkerung tendenziell eher sinkt, geht langfristig der Markt in Deutschland und Westeuropa zurück. Und daran dürfte sich auch kaum mehr etwas ändern.

«Das zukünftige Ranking ist eindeutig. Zuerst China und Asien, dann die USA, dann West-Europa», sagt Dudenhöffer. «China wird um das Jahr 2025 mehr als doppelt so viele Pkw verkaufen wie Westeuropa. In China werden in der Zukunft die Regeln des Geschäfts geschrieben.» Das hat man auch in Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt und München erkannt. «Es ist fantastisch, was dieser Markt an Wachstum erlebt», sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche jüngst. «China ist bei der Mobilisierung dort, wo wir vor 50 Jahren standen.»