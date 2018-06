Frankfurt/Main (dpa) - Orientierung in der Flut der jährlichen Bücher-Neuerscheinungen will der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit einem neuen Internet-Angebot geben.

Auf der Seite «www.neuebuecher.de» finden Interessierte alle lieferbaren Bücher, die in den vergangenen drei Monaten auf den Markt gekommen sind oder in den nächsten drei Monaten erscheinen. Mit einer «Reinlesen»- Funktion können Unentschlossene oder ganz Neugierige in die neuen Titel vorab hineinschauen. Auch CDs, DVDs oder E-Books lassen sich so finden, teilte der Börsenverein am Dienstag mit. In Deutschland erscheinen jedes Jahr mehr als 90 000 neue Titel.

Website der Buchneuheiten