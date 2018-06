Athen (dpa) - Seit Monaten verbreiten radikale griechische Autonome mit Mord und Bombenterror Angst und Schrecken. Als Auslöser der Gewalt gilt der Tod eines 15-Jährigen durch eine Polizeikugel im Dezember 2008. Seitdem kommt Athen nicht mehr zur Ruhe.

Auch der jüngste Fund eines verdächtigen Päckchens im Berliner Bundeskanzleramt könnte auf griechische Extremisten zurückzuführen sein. Die Autonomen kritisieren die Finanzpolitik der hoch verschuldeten Regierung Griechenlands sowie der Europäischen Union. Gefährliche Päckchen mit Schießpulver waren in den vergangenen Tagen an zahlreiche Botschaften auch aus Nicht-EU-Ländern in Athen geschickt worden. Auch ein Paket mit der Adresse des französischen Präsidenten wurde entdeckt.

Seit Monaten leidet Griechenland unter dem Terror. Im Juni 2009 wurde ein Polizist ermordet. Ein zweiter war im Januar von schwer bewaffneten Extremisten angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem gab es mehrere Bombenanschläge auf Polizeistationen, einen Polizeibus und Banken sowie staatliche Einrichtungen. Am 27. Dezember 2009 hatte eine Bombe schwere Schäden am Gebäude einer Versicherung angerichtet. Im Juni detonierte eine Briefbombe in den Händen eines Sekretärs des griechischen Ministers für Öffentliche Ordnung. Der Mann kam dabei ums Leben.

Zu den Taten bekannten sich die linken Gruppen «Volksaktion», «Revolutionärer Kampf», «Sekte der Revolutionäre» und «Konspiration der Zellen des Feuers». In ihren Bekennerschreiben bezeichneten sie sich als «Stadtguerilla». Sie wollen nach eigenen Angaben den Sturz des Systems durch Terror und Chaos erzwingen.

Die Polizei glaubte zwei dieser Organisationen («Revolutionärer Kampf» und «Konspiration der Zellen des Feuers») größtenteils zerschlagen zu haben. In den vergangenen sechs Monaten waren zehn ihrer mutmaßlichen Mitglieder festgenommen worden. Offenbar sind viele Mitglieder dieser Organisationen jedoch weiter aktiv.