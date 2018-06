Inhalt Seite 1 — Schalke bangt nach 0:0 in Tel Aviv um Achtelfinale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tel Aviv (dpa) - Die Bundesliga-Fehlstarter vom FC Schalke 04 sind auch in der Champions League vom Erfolgsweg abgekommen und müssen um den Achtelfinal-Einzug bangen. Mit einer trostlosen Nullnummer bei Hapoel Tel Aviv verpassten die «Königsblauen» einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde.

Nur dank eines starken Torwarts Manuel Neuer sicherte das lustlose und uninspirierte Team von Trainer Felix Magath den glücklichen Punktgewinn und hat mit sieben Zählern zumindest die Qualifikation zur Endrunde in der Europa League sicher.

«Die Mannschaft von Tel Aviv war überraschend stark und wir haben uns in der zweiten Halbzeit kaum noch lösen können», sagte Magath, «im Strafraum sind wir gar nicht zum Zuge gekommen. Es war insgesamt zu wenig.» Da Benfica Lissabon (6 Punkte) gleichzeitig mit 4:3 gegen Olympique Lyon (9) gewann, muss der Revierclub in den verbleibenden Partien unbedingt auf Sieg spielen. «Wir brauchen mindestens noch drei Punkte», forderte der Schalke-Coach.

Eine lästige Pflichterfüllung wie vor 12 132 Zuschauern in Israel wird jedoch nicht reichen. Für Hapoel (1) ist der Traum vom Achtelfinale bereits beendet. «Wir haben es leider verpasst, ein Tor zu schießen», sagte Neuer, «es ist nicht so einfach zur Zeit. Wir haben einen schwierigen Weg vor uns.»

Bei mediterranen 20 Grad setzte Schalke gleich auf drei spanische Profis in der Startformation - als erstes Bundesliga-Team überhaupt. Neben Torjäger Raúl und Spielmacher José Manuel Jurado kam Neuzugang Sergio Escudero zu seinem erst zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Anstelle des verletzten Lukas Schmitz zeigte der 21-Jährige auf der linken Abwehrseite eine anfangs nervöse Vorstellung auf großer Bühne.

In «optimistischer Stimmung» sei er nach Israel gereist, verkündete Magath kurz vor dem Anpfiff. Und ähnlich zuversichtlich startete auch sein Team die geplante Wiedergutmachung für die zuletzt mauen Auftritte in der Liga. Der Tabellen-17. setzte die Israelis, die in dem angeschlagenen Itay Shechter auf ihren Torschützen zum 1:3 im Hinspiel verzichten mussten, früh unter Druck.

Doch trotz ihrer anfänglichen Überlegenheit verpassten es die Gäste, sich klare Tormöglichkeiten herauszuspielen. Stattdessen prüfte Toto Tamuz Nationalkeeper Manuel Neuer das erste Mal mit einem Schuss aus 20 Metern (18.). Mit dem Schwung der ersten zwingenden Aktion übernahm Hapoel das Kommando und leitete seine Konter immer wieder über die rechte Schalker Seite ein, auf der Atsuto Uchida große Probleme mit den schnellen Angreifern der «Roten Teufel» hatte.