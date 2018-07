Schmalkalden (dpa) - Am Krater von Schmalkalden in Thüringen sind die ersten Familien in ihre Häuser zurückgekehrt - doch die Gefahr für die Wohnsiedlung ist noch nicht gebannt. Fünf Häuser direkt am Rand des riesigen Erdlochs bleiben geräumt. Die Bewohner müssen wohl auf längere Sicht anderswo unterkommen. Am Abend traf ein Spezialbagger in dem Ort ein. Mit seiner Hilfe soll das gewaltige Loch mit Kies gefüllt werden.

