Berlin (dpa) - Vier Tage nach dem Fund von Paketbomben aus dem Jemen haben Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Kanada die Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr verschärft. In Deutschland wurde die Flugsicherung angewiesen, Maschinen aus dem Jemen bis auf weiteres nicht mehr in den Luftraum einzulassen. Die jemenitische Regierung reagierte darauf mit Kritik und Enttäuschung. Das sei eine «hastige und übertriebene Reaktion», die nur den Terroristen von Al-Kaida nutze. US-Experten sind inzwischen in den Jemen gereist, um die Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen zu überprüfen.

