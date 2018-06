Washington (dpa) - Das Terrornetzwerk Al Kaida hat offenbar schon Mitte September Möglichkeiten eines Anschlags in den USA durch Luftfracht getestet. Das berichtet der TV-Sender ABC unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten. Die Sendung mit unter anderem religiöser Literatur sei vom Jemen aus an eine Adresse in Chicago geschickt worden. Das Paket sei entdeckt und durchsucht worden. Dann sei aber grünes Licht für den Transit gegeben worden, da die Fracht keinen Sprengstoff enthalten habe. In der vergangenen Woche waren verdächtige Päckchen in Dubai und in Mittelengland abgefangen worden.

