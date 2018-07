Berlin (dpa) - Vier Tage nach dem Fund von Paketbomben aus dem Jemen gelten in einigen Ländern verschärfte Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr. In Deutschland dürfen keine Flugzeuge mehr aus dem Jemen landen. Die Niederlande und Kanada haben ein Einflugverbot für Fracht aus dem Land verhängt. Großbritannien dehnte die Maßnahmen auf Somalia aus und verbot bestimmte Druckerpatronen im Handgepäck. Das Terrornetzwerk Al Kaida soll schon im September Möglichkeiten eines Anschlags in den USA durch Luftfracht getestet haben. Das berichtete der TV-Sender ABC unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten.

