München (dpa) - Franz Beckenbauer zeigt Verständnis für die Verbalattacke von Uli Hoeneß gegen Louis van Gaal. Das Recht, auch mal aufzurütteln, habe er schon, sagte Beckenbauer über Hoeneß in der «Bild»-Zeitung. Hoeneß hatte den Bayern-Trainer am Sonntagabend beim Bezahlsender Sky heftig kritisiert mit den Worten, der FC Bayern sei keine «One-Man-Show». Sorge, dass der Streit zu einem Bruch führen kann, hat Beckenbauer nicht. Uli Hoeneß sei als Präsident ohnehin nicht mehr der direkte Ansprechpartner für den Trainer, so Beckenbauer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.