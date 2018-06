Peking (dpa) - Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg will stärker mit China kooperieren. Bei seinem Besuch in Peking regte er eine engere Zusammenarbeit von NATO und China bei der Abwehr von Hacker-Angriffen im Internet an. Dazu müsse zunächst einmal der Informationsaustausch verbessert werden. Im Kampf gegen Piraterie und bei der Stabilisierung Afghanistans sieht der CSU-Politiker ebenfalls Kooperationsmöglichkeiten. Gegenüber der chinesischen Führung will er aber auch Klartext in Sachen Menschenrechte reden.

