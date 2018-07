Inhalt Seite 1 — Dortmund siegt weiter - Bayern nur remis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Die Westfalen gewannen am 13. Spieltag auch beim SC Freiburg mit 2:1 und stellten mit dem siebten Auswärtssieg in Serie einen neuen Liga-Bestwert auf.

Mit dem elften Saisonerfolg behauptete der BVB seinen Vorsprung von sieben Punkten vor dem FSV Mainz 05, der seine Negativserie mit dem 3:2 bei Borussia Mönchengladbach beendete.

Bayer Leverkusen und Bayern München konnten mit dem Spitzenduo nicht Schritt halten. Im Verfolgerduell trennten sich beide Clubs mit 1:1 (1:1). Mario Gomez (34. Minute) hatte den Rekordmeister in Führung gebracht, kurz vor der Pause glich Arturo Vidal (45./+2) für das Heimteam per Foulelfmeter aus.

Wichtige Zähler sammelten am Tabellenende der FC Schalke 04 (4:0 gegen Werder Bremen) und der 1. FC Kaiserslautern (3:1 beim 1. FC Nürnberg). Hannover 96 siegte im Nordderby mit 3:2 gegen den Hamburger SV. 1899 Hoffenheim gewann bei Eintracht Frankfurt 4:0 und überholte die Hessen in der Tabelle.

Der SC Freiburg brachte Dortmund an den Rand der ersten Auswärts-Niederlage, doch die Westfalen schlugen zurück. Robert Lewandowski (75. Minute) und ein Eigentor von SC-Verteidiger Mensur Mujdza (78.) bescherten dem BVB noch einen glücklichen Dreier. Auch die Führung für die Breisgauer resultierte aus einem Eigentor. Von seinem Teamkollegen Neven Subotic angeschossen lenkte Nationalspieler Mats Hummels (26.) den Ball ins eigene Netz.

Borussia Mönchengladbach schaffte auch im siebten Versuch den ersten Heimsieg dieser Spielzeit nicht. Zwei Treffer von Marco Reus (53./69.) reichten der Elf von Michael Frontzeck nicht, denn Jung- Nationalspieler Andre Schürrle (64.) und Doppel-Torschütze Sami Allagui (77./88.) drehten die Partie für die Gäste, die zuletzt dreimal am Stück verloren hatten. Im Mainzer Tor feierte Martin Pieckenhagen nach mehr als fünf Jahren sein Erstliga-Comeback. Der 39-Jährige ersetzte Mitte der ersten Halbzeit den angeschlagenen Christian Wetklo zwischen den Pfosten.

Schalke 04 gelang im Duell der kriselnden Champions-League-Starter gegen Werder Bremen ein weiterer Schritt aus dem Tabellenkeller. Mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit fünf Jahren, bei dem Werder-Keeper Tim Wiese unfreiwillig mithalf, brachte Nationalverteidiger Christoph Metzelder die «Knappen» in Front. Danach entschied der Spanier Raúl (45.+1/56./71.) mit drei Treffern die Partie gegen die Norddeutschen, deren Talfahrt mit dem vierten sieglosen Spiel anhielt. Der Bremer Philipp Bargfrede sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte.