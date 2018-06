Lissabon (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der 28 Nato- Partner wollen heute beim Gipfel in Lissabon den Einstieg in eine neue Ära auf den Weg bringen. Mit Russland, dem einstigen Feind im Kalten Krieg, soll eine neue Partnerschaft begründet werden. Vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft, dass es zu einer engen Zusammenarbeit bei der neuen Raketenabwehr für Europa kommt. Außerdem steht eine wichtige Entscheidung über Afghanistan an. Nach neun Jahren Krieg wollen die Verbündeten den Rückzug einläuten.

