Islamabad (dpa) - Im Nordwesten Pakistans haben Aufständische wieder zehn Tanklastwagen in Brand gesteckt. Sie waren für die Nato- Truppen bestimmt. Nach Angaben der Polizei stürmten die mutmaßlichen Taliban-Kämpfer einen Betrieb in Peshawar, wo mehr als ein Dutzend Tanklaster abgestellt waren. Sie überwältigten die Wachleute und zündeten sie die Fahrzeuge an. Zehn Laster wurden komplett zerstört. Seit Anfang Oktober wurden in Pakistan bereits mehr als 170 Lastwagen mit Nachschub zerstört; sechs Menschen kamen ums Leben.

