Freiburg (dpa) - Zum Abschluss des Grünen-Parteitags in Freiburg will die Partei heute ihr künftiges Gesundheitskonzept beschließen. Den Delegierten liegt der Antrag für eine Bürgerversicherung vor, die in zentralen Details allerdings noch strittig ist. Mit Spannung wird zudem erwartet, wie Grünen-Chefin Claudia Roth auf das Nein der Delegierten zur Bewerbung für die Olympischen Winterspielen in München reagiert. Roth sitzt im Kuratorium der Bewerbergesellschaft und hatte sich für Olympia stark gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.