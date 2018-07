Almería (dpa) - Der FC Barcelona und Real Madrid haben sich für ihr Prestigeduell in der spanischen Primera División in Top-Form präsentiert. Neun Tage vor «El Clásico» deklassierte Barca den UD Almería auswärts dank einer Gala des dreifachen Torschützen Lionel Messi mit 8:0. Trotz des sechsten Liga-Siegs in Serie konnte der amtierende Meister jedoch nicht die Tabellenführung übernehmen, da Real zwei Stunden später 5:1 gegen Athletic Bilbao gewann. Die Königlichen liegen weiter einen Punkt vor dem Dauerrivalen.

