Heppenheim (dpa) - Eine Woche nach seinem Triumph kehrt Formel-1- Weltmeister Sebastian Vettel heute in seine Heimat zurück. Zum rauschenden Empfang des neuen Champions in Heppenheim werden tausende Fans erwartet. Für den Weltmeister ist der Boxenstopp in der Heimat jedoch nur Zwischenstation. Gestern war er bei Testfahrten in Abu Dhabi. Schon morgen spielt er im spanischen Cartagena Fahrlehrer für Sponsor BMW. Ende der Woche startet Vettel dann beim Race of Champions in Düsseldorf, wo er an der Seite von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher den Titel beim Nations Cup verteidigen will.

