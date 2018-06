Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat den Rückzug der Grünen aus dem Kuratorium für die Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2018 scharf kritisiert. Es sei bedauerlich, dass die Grünen diesem gemeinsamen deutschen Anliegen in den Rücken fielen. Westerwelle sagte, er werde sich als Bundesaußenminister im In- und Ausland unverändert für die Olympischen Spiele 2018 in Deutschland einsetzen. Beim Grünen-Parteitag in Freiburg hatte ein Antrag gegen die Bewerbung - gegen den Willen der Parteispitze - eine Mehrheit gefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.