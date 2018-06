Bodenfelde (dpa) - Schreckliche Entdeckung in Niedersachsen: In Bodenfelde sind die Leichen von zwei Jugendlichen gefunden worden. Es handelt sich um einen Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 Jahren, so die ersten Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft Göttingen. Noch sei völlig unklar, was zum Tod der beiden Jugendlichen geführt habe. Unbestätigten Angaben zufolge sind sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Polizei hat den Fundort der Toten an einem Bach am Ortsrand weiträumig abgesperrt und sucht nach Spuren. Die Ermittler wollen eine Mordkommission einrichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.