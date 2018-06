Rüsselsheim/Bad Homburg (dpa) - Opel will sich auch durch die jetzt eingereichte Klage der Wettbewerbshüter nicht von seinem Werbeversprechen einer «lebenslangen» Garantie für Neuwagen abbringen lassen.

«Wir werden an der Garantie und der Werbung dafür festhalten und diese Position wenn nötig auch juristisch vertreten», sagte ein Opel-Sprecher am Montag in Rüsselsheim. Eine Sprecherin der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in Bad Homburg bestätigte, dass die Klage gegen den Autohersteller auf den Weg gebracht wurde. Beim Landgericht Darmstadt ist sie bereits eingegangen (Az.: 14 O 413/10). Vertreter von Opel und der Wettbewerbszentrale hatten bereits im Sommer deutlich gemacht, den Streit bis zur letzten Instanz ausfechten zu wollen.

Die «lebenslange» Opel-Garantie ist auf eine Laufleistung von 160 000 Kilometern begrenzt, Materialkosten müssen bereits ab 50 000 Kilometern anteilig vom Autobesitzer getragen werden. Ein Sprecher der Wettbewerbszentrale sagte dazu dem Magazin «Focus»: «Wir halten das für eine klar irreführende Angabe.»

Die Wettbewerbszentrale hatte Opel bereits im August abgemahnt. Die Klage war dann aber aufgeschoben worden, weil beide Seiten zunächst noch einmal ihre Rechtsauffassungen diskutieren wollten.

