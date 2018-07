Brüssel/Berlin/Dublin (dpa) - Die EU hat den Milliarden- Rettungsschirm für Irland aufgespannt - jetzt wird um den Preis der Hilfe gefeilscht. Die EU, die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds (IWF) verlangen, dass Irland sein marodes Bankensystem neu aufstellt und den Haushalt saniert.

Kniffligster Streitpunkt ist jedoch die im Vergleich zu anderen EU-Staaten niedrige Unternehmenssteuer.

Ministerpräsident Brian Cowen hat Rücktrittsforderungen der Opposition unterdessen zurückgewiesen, aber Neuwahlen für Anfang nächsten Jahres in Aussicht gestellt. «Diese Regierung wird weiterarbeiten», sagte er in Dublin. Voraussetzung für Neuwahlen sei, dass das Parlament den Haushalt für 2011 verabschiede. Der werde Kürzungen in Höhe von sechs Milliarden Euro umfassen. Für Mittwoch kündigte er einen Vierjahres-Plan an, der Einsparungen in Höhe von 15 Milliarden Euro umfassen soll.

Der Druck auf die Regierung zur Erhöhung der Unternehmenssteuer als Gegenleistung für Finanzhilfen wächst. «Wir werden mit unseren irischen Freunden über die anstehenden Schritte beraten», sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Werner Hoyer, am Montag in Brüssel am Rande von Beratungen der EU-Außenminister. «Sie werden sich einem guten Rat nicht verweigern. Deshalb bin ich sicher, dass diese Frage auch mitdiskutiert wird», sagte Hoyer.

In Irland ist die Unternehmenssteuer mit 12,5 Prozent im europaweiten Vergleich besonders niedrig - ein großer Anreiz für ausländische Unternehmen, sich anzusiedeln. Das wird von vielen EU- Ländern, darunter auch Deutschland, als unlauterer Vorteil angesehen, der nun abgeschafft werden sollte. Irland wehrt sich heftig dagegen.

Allerdings sind Steuern nationale Angelegenheiten. Der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte dazu denn auch, «es ist Sache der irischen Regierung, über die Einnahmen und Ausgaben selbst zu entscheiden». Rehn sagte aber dem irischen Sender RTE auch: «Irland wird nicht länger eine Niedrigsteuer-Volkswirtschaft sein.» Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Körperschaftsteuer oder Unternehmenssteuer sei einer von mehreren Ansatzpunkten, wenn es darum gehe, die Einnahmeseite in Irland zu verbessern.

Irland war am Sonntagabend unter den insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm geschlüpft. Einen entsprechenden Antrag hat die irische Regierung nach Aussage des Bundesfinanzministeriums vom Montag inzwischen bei der Euro-Gruppe gestellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigte die Nothilfe als Beitrag zur Stabilisierung des Euro. «Um die starke Stellung des Euro zu halten, müssen wir die Schwächen beseitigen», sagte sie am Montag in Berlin.