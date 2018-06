Washington (dpa) - Die USA verstärken mit einer gigantischen Abhörwanze im Weltall die Schlagkraft ihrer Geheimdienste: An Bord einer Delta-4-Rakete hob am Sonntagabend (Ortszeit) der US- Spionagesatellit «NROL-32» ab - nach offiziellen Abgaben der größte Satellit der Welt.

Verantwortlich ist das National Reconnaissance Office (Nationales Amt für Aufklärung/NRO). «Diese Mission trägt dazu bei, dass entscheidende Ressourcen des NRO weiter die nationale Verteidigungsbereitschaft stärken», sagte Luftwaffen- General Ed Wilson nach dem erfolgreichen Start vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral (Florida).

Der Auftrag von «NROL-32» ist streng geheim, doch dürfte es sich nach Meinung von Experten wohl um Abhörmissionen handeln. «Der Satellit besteht wahrscheinlich aus empfindlichen Funkempfängern und einer Antenne, deren Durchmesser auf bis zu 100 Meter geschätzt wird», wird der Raumfahrt-Experte Ted Molczan zitiert.

Bericht bei space.com