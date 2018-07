Peking (dpa) - China hat sich «besorgt» über das Granatfeuer der nordkoreanischen Artillerie auf Südkorea gezeigt. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Hong Lei, sagte am Dienstag vor der Presse, die Umstände des Zwischenfalls müssten geklärt werden.

Er forderte beide Seiten zur Zurückhaltung auf: «Wir hoffen, die betreffenden Parteien handeln auf eine Weise, die dem Frieden und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel dienlich ist.»

China wolle seine Konsultationen mit den anderen Parteien in dem Sechser-Prozess für eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel fortsetzen. Nach Gesprächen in Südkorea und Japan traf der amerikanischen Sonderbotschafter für Nordkorea, Stephen Bosworth, am Dienstag in Peking ein. Er will China auch von den neuen Erkenntnissen der USA über eine fortgeschrittene Uran-Anreicherung in Nordkorea unterrichten.

Vor dem Abflug in Tokio sagte Bosworth vor Journalisten, eine Wiederaufnahme der eingefrorenen Sechs-Parteien-Gespräche mit Nordkorea, den USA, China, Südkorea, Japan und Russland «kann nicht in Erwägung gezogen werden, während aktive Programme laufen».