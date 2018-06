Northeim (dpa) - Nach dem Doppelmord an zwei Teenagern im niedersächsischen Bodenfelde hat das Amtsgericht Northeim Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen erlassen. Das sagte eine Sprecherin. Der Mann ist dringend verdächtig, die 14-jährige Nina und den 13-jährigen Tobias umgebracht zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen morgen auf einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekanntgeben. Der 26-Jährige aus Uslar war in der vergangenen Nacht in Bodenfelde festgenommen worden.

