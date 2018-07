Berlin (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel gibt am Samstag auf der historischen Straße des 17. Juni in Berlin in seinem Rennauto Gas. «Wir werden Berlin rocken», kündigt Vettel an. Er will von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr beim Boxenstopp zwischen dem Brandenburger Tor und der Yitzhak-Rabin-Straße seinen Fans danken. Am Abend wird Vettel dann beim Race of Champions in Düsseldorf starten. Am vergangenen Sonntag war der Weltmeister bereits in seiner Heimatstadt Heppenheim frenetisch gefeiert worden.

