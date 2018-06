Tripolis (dpa) - Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat in Tripolis Gespräche über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Libyen in den Bereichen Kultur und Ausbildung geführt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Jana. Schröder traf demnach den Regierungschef Al-Baghdadi al-Mahmudi. Anschließend ging es unter anderem um die Planung gemeinsamer Kulturfestivals und den Ausbau der technischen Berufsausbildung in Libyen. Über den Fall der kürzlich in Deutschland wegen Spionage angeklagten Libyer wurde nichts gesagt.

