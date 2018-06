Berlin (dpa) - Auszeichnung für Charlotte Knobloch: Bundespräsident Christian Wulff hat die scheidende Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern geehrt. Die besonders hohe Auszeichnung sei Ausdruck des Dankes an Knobloch persönlich sowie für ihr Lebenswerk, erklärte Wulff in Berlin. Deutschland könne stolz sein auf diese Frau. Die 78- Jährige überlebte die Nazi-Zeit bei einer katholischen Familie in Franken. 2006 wurde sie als Nachfolgerin von Paul Spiegel zur Präsidentin des Zentralrates gewählt.

